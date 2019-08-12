12 عربة لنقل الحجاج والزوار في ساحات المسجد النبوي

المواطن - واس

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة إمكانياتها في تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي, حيث وفرت 12 عربة لنقل الزوار من وإلى بوابات المسجد النبوي والبوابات الخارجية تسهيلا لهم, وتأتي هذه الخدمة ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها السابع التي أطلقتها الرئاسة العامة .

وأوضح مدير وحدة التنقل فهد بن عبدالله السناني أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة بلغ 37,057 مستفيداً خلال الأيام الماضية منذ بداية موسم الحج وتوافد ضيوف الرحمن لزيارة مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام , وأضاف السناني أن هذه الخدمة تكثف أعمالها قبيل أوقات الصلاة وبعدها إضافة إلى تصحيح مسار الزوار وتوجيههم لوجهاتهم المطلوبة .



ويتم نقل زوار المسجد النبوي إلى وجهاتهم عند مداخل المسجد وفي ساحاته خلال مدة أقصاها 5 دقائق وذلك تيسيراً عليهم من المشقة والتعب لا سيما في وقت الحرارة الشديدة التي تشهدها المملكة في هذه الفترة من السنة .

وبين أن الإدارة خصصت مركزين رئيسين لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في ساحات المسجد النبوي وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة لهم ولتوصيلهم من الأبواب الخارجية لساحات المسجد النبوي إلى أقسام المصليات الرجالية والنسائية والمواقع المهيأة لهم داخل المسجد .

وأشار السناني إلى أنه تم اعتماد 4 نقاط تجمع في ساحات المسجد النبوي في جنوبه وشماله وشرقه وغربه لنقل الزوار إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها في المسجد النبوي لأداء عباداتهم بكل طمأنينة ويسر وسهولة, مبينًا أن تلك الخدمات تأتي حرصاً على تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .