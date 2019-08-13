13 مشروعاً لتعزيز الطاقة الكهربائية خلال الحج

المواطن - واس

عززت الشركة السعودية للكهرباء من خدماتها خلال موسم الحج 1440هـ ، إذ أنجزت 13 مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن ،بتكلفة 1.2 مليار ريال ، وأسندت ضمن خطتها المهام التشغيلية والصيانة لـ 1616 مهندساً وفنياً في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة

وتوقعت أن يصل حجم الأحمال الكهربائية في القطاع الغربي خلال الموسم إلى 16824 ميجاوات ، من إجمالي حجم التوليد المتاح 21000 ميجاوات ، بفائض 5075 ميجاوات من قدرات الطاقة الكهربائية الزائد عن الأحمال المتوقعة .

كما توقعت ” السعودية للكهرباء ” تسجيل 4383 ميجاوات كأقصى حمل ذروي خلال شهر ذو الحجة مقارنة بـ 4301 ميجاوات العام الماضي، بزيادة قدرها 2% تقريباً.

ونتج الطاقة الكهربائية في القطاع الغربي من ثلاث محطات توليد رئيسية ، مرتبطة استراتيجياً بخطوط مع بقية المناطق، توفر قدرات كهربائية تفوق بشكل كبير الأحمال المتوقعة، فيما تغذي 16 محطة تحويل جهد (13.8/110 ك.ف.) المشاعر المقدسة بقدرة اجمالية تبلغ 2417 ميجا فولت أمبير، وخمس محطات تحويل تغذي المسجد الحرام ،فضلاً عن مضاعفة أحمال النظام القصوى في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال شهر ذو الحجة مقارنة بالعام الماضي.

وتضمنت خطة الشركة السعودية للكهرباء في موسم حج هذا العام، تغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من ست محطات تحويل رئيسية جهد (380 ك.ف.) بقدرة اجمالية 8000 ميجا فولت أمبير، كذلك تغذية المدينة المنورة من ست محطات تحويل رئيسية جهد (380 ك.ف.) بقدرة اجمالية 8250 ميجا فولت أمبير ، فيما تغذي محطتي تحويل المسجد النبوي بقدرة اجمالية 240 ميجا فولت أمبير ،وتغذي محطتي تحويل جهد (110 ك.ف.) قطار المشاعر بقدرة اجمالية 268 ميجا فولت أمبير.

وأمنت ” السعودية للكهرباء ” ضمن أعمالها لموسم الحج الحالي 15 طلب إيصال خدمة كهربائية لإسكان الحجيج، إضافة إلى طلبات الايصال للجهات الحكومية والرسمية.

ولضمان استمراية الخدمة الكهربائية خصصت ” الشركة ” 87 مركزا لانطلاق فرق الطوارئ والصيانة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة .