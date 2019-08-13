13 وظيفة شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. جراح – جراحة العظام (الأحساء).

. أخصائي أمراض الكلى (الأحساء).

. أخصائي جراحة المسالك البولية (الظهران).

. أخصائي الأمراض الجلدية (عدد وظيفتين/ الظهران).

. طبيب التخدير العام (الظهران).

. طبيب فيزيائي – العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل (الظهران).

. أخصائي طب الطوارئ (الأحساء).

. أخصائي جراحة العظام العامة (الأحساء).

. أخصائي الأشعة (الأحساء).

. منسق المشروع/ مدير التمريض – وحدة العمل والتسليم (الظهران).

. مشغل مستودع (الأحساء).

. منسق المشروع/ مدير التمريض – إدارة العيادة (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).