14 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

14 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2019/08/14
الساعة 8:25 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر 14 وظيفة لحملة الثانوية العامة، ويفضّل وجود دورة تأهيلية في مجال التمريض (لمدة سنة)، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مُساعد رعاية Care Assistant)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُساعد رعاية (Care Assistant) (العدد 14 وظيفة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- يفضّل وجود دورة تأهيلية في مجال التمريض (لمدة سنة).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن، وينتهي يوم السبت بتاريخ 2019/10/12م.

خطوات التقديم:

1- بعد الدخول على رابط التقديم في خانة (Date Posted) قم باختيار (Last Week).

2- بعد البحث قم باختيار الوظيفة والتسجيل في الموقع.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 



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