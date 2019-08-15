15 وظيفة شاغرة لدى جامعة العلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف استقبال.

. مساعد أسنان ثانٍ.

. مساعد أسنان أول.

. فني ثاني مختبر الأسنان.

. فني أشعة أسنان.

. فني أول مختبر الأسنان.

. تقني مختبر الأسنان ثانٍ.

. منسق مراقبة العدوى.

. منسق إداري.

. منسق الأقسام الإكلينيكية.

. منسق الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية.

. مشرف الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية.

. مشرف التصوير الطبي.

. مدير إدارة الجودة.

. منتج فيديو أول.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 26 ذي الحجة 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 محرم 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)