16 وظيفة شاغرة لدى نسما القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية والأمنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “شركة الحافلات الحديثة المحدودة” في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مطور تطبيقات ويب.

. مهندس موقع إلكتروني.

. موظف دعم فني.

. مشرف فني الأنظمة الإلكترونية.

. فني أنظمة إلكترونية.

. مشرف الأمن السيبراني.

. مفتش المبيعات.

. مفتش التذاكر.

. مدير التسويق.

. مهندس ورشة عمل.

. فني تنظيف وصيانة سيارات.

. خبير أنظمة التكييف.

. مخطط خدمات حافلات النقل.

. سائق حافلة.

. حارس الأمن.

. مدير إنفاذ الأمن.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).