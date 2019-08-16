16 وظيفة شاغرة للنساء في أمانة الطائف

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت أمانة محافظة الطائف بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن توفر عدد (16) وظيفة إدارية وهندسة شاغرة للنساء، المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مراقب صحي (المرتبة الثامنة).

– مهندس مدني مساعد (عدد 3 وظائف/ المرتبة السابعة).

– مهندس مساحة مساعد (عدد وظيفتين/ المرتبة السابعة).

– مهندس تخطيط مساعد (عدد وظيفتين/ المرتبة السابعة).

– مهندس معماري مساعد (عدد وظيفتين/ المرتبة السابعة).

– باحث مختبر مساعد (المرتبة السابعة).

– مأمور علاقات عامة (المرتبة السادسة).

– مراقب صحي (المرتبة الخامسة).

– مراقب إيرادات (المرتبة الخامسة).

– مساعد إداري (المرتبة الرابعة).

– مسجل معلومات (المرتبة الرابعة).

وبينت الأمانة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

. خريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

. خريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

. خريجات درجة البكالوريوس والماجستير.

. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطاً.

. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشحة.

. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الأمانة، أن التقديم مُتاح عبر منظومة التوظيف جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية (هنا)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 محرم 1441هـ إلى حتى تاريخ 6 محرم 1441هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)