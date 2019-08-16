16 وظيفة شاغرة للنساء في أمانة الطائف

أعلنت أمانة محافظة الطائف بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن توفر عدد (16) وظيفة إدارية وهندسة شاغرة للنساء، المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– مراقب صحي (المرتبة الثامنة).
– مهندس مدني مساعد (عدد 3 وظائف/ المرتبة السابعة).
– مهندس مساحة مساعد (عدد وظيفتين/ المرتبة السابعة).
– مهندس تخطيط مساعد (عدد وظيفتين/ المرتبة السابعة).
– مهندس معماري مساعد (عدد وظيفتين/ المرتبة السابعة).
– باحث مختبر مساعد (المرتبة السابعة).
– مأمور علاقات عامة (المرتبة السادسة).
– مراقب صحي (المرتبة الخامسة).
– مراقب إيرادات (المرتبة الخامسة).
– مساعد إداري (المرتبة الرابعة).
– مسجل معلومات (المرتبة الرابعة).
وبينت الأمانة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:
. خريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. خريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. خريجات درجة البكالوريوس والماجستير.
. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطاً.
. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشحة.
. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
وأوضحت الأمانة، أن التقديم مُتاح عبر منظومة التوظيف جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية (هنا)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 محرم 1441هـ إلى حتى تاريخ 6 محرم 1441هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)