18 فريقًا ميدانيًّا لرصد الظواهر السلبية في المسجد الحرام

المواطن - واس

كونت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة في إدارة معالجة الظواهر السلبية بالمسجد الحرام (18) فريقاً ميدانياً و (9) لجان لرصد الملاحظات ومعالجتها والعمل على الحد منها، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ولجنة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام، لمصادرة ما معهم من أدوات مخالفة وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد مدير الإدارة طارق المالكي أن مهام الفرق واللجان يتمثل في منع قص الشعر في جميع أدوار المسعى خاصةً منطقة المروة، علاوة على القيام بجولات ميدانية في المسجد الحرام على مدار الساعة لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.