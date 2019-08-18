18 وظيفة شاغرة للجنسين في مجموعة الشلهوب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الشلهوب التجارية، المتخصصة بمجال التجزئة والتوزيع والتسويق، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عددٍ من المتاجر التابعة للمجموعة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والطائف”.

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. تنفيذي مبيعات (للنساء/ الدمام).

. مدير عام (جدة).

. مشرف متجر (للنساء/ الرياض).

. مستشار تجميل (الدمام).

. مشرف مبيعات منطقة البيع بالتجزئة (للجنسين/ الرياض).

. تنفيذي مبيعات (عدد 3 وظائف للنساء/ الرياض).

. مشرف متجر (للرجال/ الرياض).

. أخصائي المكياج البيع بالتجزئة (للنساء/ الرياض).

. تنفيذي مبيعات (عدد 3 وظائف للرجال/ الرياض).

. مستشار العطور (للرجال/ الرياض).

. مشرف منطقة (للرجال/ الرياض).

. مروج مرئي (جدة).

. مشرف متجر (للنساء/ الرياض).

. تنفيذي مبيعات (للنساء/ الطائف).

وأوضحت المجموعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).