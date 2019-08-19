19.041 مراجعاً لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة خلال شهر

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ جدة

كشفت الصحة في جدة أن مستشفى الملك عبدالعزيز قدّم خدماته خلال شهر يوليو الماضي من العام الجاري لعدد 19.041 مريضًا، حيث استفاد 8.498 مريضًا من خدمات الطوارئ، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 10.543 مراجعًا، مضيفة أن المستشفى أجرى 1081 عملية طارئة في مختلف التخصصات الطبية، و229 عملية مجدولة خلال الشهر نفسه.

وأشارت إلى أن مستشفى المؤسس أجرى 840 عملية جراحية لجراحات اليوم الواحد ليصل إجمالي العمليات الجراحية إلى 2150 عملية جراحية، وذلك خلال الفترة نفسها، كما تمكن قسم النساء والتوليد من إجراء 238 ولادة منها 136 حالة ولادة طبيعية، و102 ولادة قيصرية.