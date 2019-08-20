20 ولاية أمريكية تقاضي ترامب
 بسبب احتجاز أطفال المهاجرين

20 ولاية أمريكية تقاضي ترامب

2019/08/29
الساعة 12:48 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت 20 ولاية أمريكية عن نيتها مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بشأن قرارها الأخير الذي يتيح لها احتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين بمدد غير محددة.

وعلّقت المدعي العام في ولاية ماساشوستس، ماورا هايلي، بأن القرار يمهد لإدارة ترامب سجن الأطفال الأبرياء لوقت غير محدد، بعد إعلان وزارة الأمن الوطني أنها ستنهي اتفاق “فلورز”، الصادر عام 1997 والذي يلزم الحكومة بعدم احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يومًا.

ودافع “البيت الأبيض” بأن “قاعدة فلورز” تقادمت، ولا تراعي الزيادة الهائلة في أسر المهاجرين الوافدين من أمريكا الوسطى وأعداد الأطفال الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وبموجب السياسة الجديدة والتي ستُطبق خلال شهرين، ستصبح مدة احتجاز الأطفال المهاجرين وعائلاتهم مفتوحة، فيما أشار المدعي العام لكاليفورنيا “كزافييه بيكيرا” إلى أن الدعوى القضائية تهدف لحماية الأطفال من ضرر لا يمكن معالجته، نتيجة الاحتجاز غير القانوني.

ومن الولايات المتضامنة ضد القرار ضد دونالد ترامب “إلينوي وماين وماريلاند وميتشغن ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفيرجينيا وواشنطن”.



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