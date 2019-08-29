200 مليار ريال قيمة تداولات سوق الأسهم منذ بداية العام

المواطن - الرياض

قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، خالد الحصان، إن قيمة التدفقات الأجنبية على الأسهم السعودية، والتي جرت الثلاثاء مع المرحلة الثانية والنهائية من الترقية على مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة بلغت 25 مليار ريال.

وكانت سوق الأسهم السعودية شهدت تداولات إجمالية بقيمة 28.6 مليار ريال شهدتها السوق، مع الترقية على مؤشرات الأسهم الناشئة، وشكلت تدفقات الأجانب من هذه القيمة الإجمالية 25 مليار ريال.

وأكد الحصان أن قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية، منذ بداية العام الحالي بلغت 200 مليار ريال، موضحًا أنه عند حساب حجم ملكية المستثمرين الأجانب بشكل عام من المؤهلين والمستثمرين الاستراتيجيين، فإنها تتخطى قيمة 150 مليار ريال.

وأضاف أن هذه الـ 150 مليار ريال منها 100 مليار ريال للمستثمرين المؤهلين، والتي تأتي بواقع 60 مليار ريال من مستثمرين غير نشطين يتبعون المؤشرات، و40 مليار ريال من مستثمرين نشطين.

وكشف أن نسبة ملكية الأجانب في إجمالي الأسهم السعودية، بلغت حتى إغلاق جلسة أمس حوالي 8%، متوقعًا زيادة هذه النسبة إلى 10% نهاية العام الحالي وبعد إتمام المرحلة المقبلة من الترقية على مؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة.

وتوقع أن تحمل المرحلة المقبلة من الترقية على “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة، والتي تبقى منها 50% حوالي 10 إلى 12 مليار ريال من التدفقات الأجنبية على الأسهم السعودية.

كما توقع الحصان إدراج المزيد من الشركات في سوق الأسهم السعودية، حسب جاهزية ملفات الطلبات المقدمة، لتداول أو لهيئة السوق المالية، في النصف الثاني من العام الحالي، أو في النصف الأول من العام المقبل.

وجدد التأكيد على جاهزية شركة السوق المالية السعودية “تداول” لاستقبال طرح أرامكو عند اتخاذ القرار بذلك من الجهة المصدرة لهذا الطرح وهي صاحبة القرار فيه.