27 وظيفة شاغرة للجنسين في أمانة جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت أمانة محافظة جدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (27) وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بنظام التعاقد في إحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة.

وبينت الأمانة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي إدارة النفايات الصلبة (للرجال).

. أخصائي البرامج التوعوية والمجمعية (عدد وظيفتين/ للجنسين).

. أخصائي الرقابة والتحكم (عدد وظيفتين/ للنساء).

. أخصائي حاسب آلي (عدد وظيفتين/ للجنسين).

. أخصائي رصد ومتابعة وتقييم (للجنسين).

. محلل إحصائي (للجنسين).

. خبير بيئي (للرجال).

. أخصائي نظم معلومات جغرافية (عدد وظيفتين/ للجنسين).

. قائد فريق التطوير (للرجال).

. مدير الأنظمة والتطبيقات (للرجال).

. مدير العمليات (للرجال).

. مدير مشروع (للرجال).

. مراقب مردم (عدد 4 وظائف/ للرجال).

. مصمم جرافيك (للرجال).

. منسق (للرجال).

. مهندس برمجيات (عدد 3 وظائف/ للرجال).

. مهندس دعم فني (عدد وظيفتين/ للرجال).

وأوضحت الأمانة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 ذي الحجة 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالي: (هنا).