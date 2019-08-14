299 متبرعًا بالدم في حملة دمي لضيوف الرحمن بالقصيم

المواطن - واس

بلغ عدد المتبرعين بالدم لحملة ” دمي لضيوف الرحمن ” التي نظمتها جمعية أصدقاء بنوك الدم بالشراكة مع صحة القصيم ممثلة في إدارة المختبرات وبنوك الدم بالقصيم وجامعة القصيم ٢٩٩ متبرع بالدم في مدينة بريدة و محافظة عنيزة و الرس و البكيرية ، وذلك لدعم المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام ١٤٤٠ هـ حيث سيستفيد منها ٨٩٧ محتاج .

وبين المدير التنفيذي للجمعية الأخصائي حمود البطي انه ليس بغريب على أبناء المنطقة مبادرتهم النبيلة ومساهماتهم الدائمة في دعم بنوك الدم بالمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وكذلك جهود الجهات الحكومية بالمنطقة بتسهيل عمل الحملة وبمتابعة مستمرة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم .

الجدير بالذكر أن جمعية أصدقاء بنوك الدم هي أحد الجمعيات الفريدة في المملكة والتي تعنى بالدم وتسعى لسد حاجة الدم طوعياً في المجتمع .