3 أخطاء تُدخل برانكو عش الدبابير

المواطن - محمد سمعه

أبدى جمهور النادي الأهلي غضبه الشديد على المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، وذلك عقب خروج الراقي من ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

ارتكب المدرب إيفانكوفيتش 3 أخطاء قاتلة كلفت الأهلي الخروج من ثمن نهائي الآسيوية ووجود حالة من الغضب الشديد بين صفوف الجمهور الأهلاوي.

أخطاء قاتلة

الخطأ الأول كان الإصرار على استبدال اللاعب عبدالفتاح عسيري وإخراجه من المباراتين لإدخال لاعب آخر، رغم أن عبدالفتاح عسيري تألق بصورة مميزة وكان عاملًا مساعدًا لخطورة الأهلي ضد الهلال، كما نجح في إحراز هدف الراقي الوحيد في شباك الهلال أول أمس في إياب دور الـ16.

الخطأ الثاني لـ برانكو إيفانكوفيتش هو دفعه باللاعب الصربي دانييل أليكسيتش في مباراة كاملة ولمدة 90 دقيقة أمام الهلال في جولة الإياب، رغم أن اللاعب لم يعتد بعد على الأجواء السعودية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي في المملكة.

أما الخطأ الثالث فهو عدم الدفع باللاعب السوري عمر السومة في التشكيلة الأساسية لمباراة الإياب ضد الهلال، مما تسبب في غياب الأهلي هجوميًا وكذلك غضب عارم للسومة الذي رمى قميصه في عمليات التسخين والإحماء قبل المباراة على ملعب جامعة الملك سعود.

وقال النجم العماني عماد الحوسني لاعب الأهلي والمنتخب العماني السابق: إن غضب عمر السومة من عدم الدفع به في مباراة الهلال ضد الأهلي الثلاثاء، يُنذر بوضع خطير داخل أروقة الفريق الأهلاوي قبل انطلاق الدوري السعودي في موسمه الجديد 2019-2020.

وأوضح عماد الحوسني أنه يشعر بوجود خلاف ما بين عمر السومة والمدرب إيفانكوفيتش مما يؤثر على الراقي خلال المباريات المقبلة، حيث دفع إيفانكوفيتش بالسومة أملًا في إحراز هدف ثانٍ خلال مباراة الهلال ضد الأهلي يوم الثلاثاء ولكن دون جدوى.