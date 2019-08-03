3 أسباب وراء خروج قمة الاتحاد والهلال بدون أهداف

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل السلبي بالأمس مباراة الاتحاد والهلال، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

خرجت المباراة بالتعادل السلبي، وسط توقعات قبل اللقاء بأن المباراة ستشهد أهدافًا من الفريقين؛ نظرًا لقوة التنافس بينهما.

3 أسباب:

السبب الأول يعود إلى الحذر الشديد من قبل المدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال والتشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد، حيث كان يُفكر كل منهما في تأمين مرماه واللعب بأسلوب دفاعي؛ حفاظًا على نظافة الشباك.

سبب آخر، كان وراء التعادل السلبي، وهي الأخطاء التحكيمية من قبل حكم الأسترالي كريس بيث، حيث لم يحتسب ركلتي جزاء لـ الهلال مقابل ركلة جزاء لنادي الاتحاد في الشوط الثاني من عمر المباراة.

ويذكر أن السبب الثالث، هو عدم استثمار الفرص الهجومية القليلة التي أُتيحت للفريق الهلالي في آخر 20 دقيقة من عمر مباراة الاتحاد، حيث نجح دفاع الاتحاد في الخروج من المباراة بشباك نظيفة تُعزز من فرص تأهله لدور الأربعة، في حال حقق نتيجة إيجابية أمام الهلال في ملعب جامعة الملك سعود.

وعلق الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر لإذاعة “يو إف إم”، على حكم مباراة الاتحاد والهلال قائلًا: “التحكيم الآسيوي أقل من المطلوب، هناك ثلاث ضربات جزاء في المباراة لم تحسب”.

وتابع تصريحاته الإذاعية قائلًا: “يجب على الاتحاد الآسيوي أن يكون حريصًا على تطوير حكامه، وتوفير تقنية الـVAR كما هو موجود في البطولات الأخرى”.