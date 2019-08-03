3 أندية في موقف صعب

المواطن - محمد سمعه

تُعد أندية الهلال والشباب والوحدة أكثر الأندية التي تحتوي على لاعبين استثمار، حيث يفكر كل نادٍ منهم في تسويق اللاعبين والذين لن يجدوا مكانًا لهم في التشكيل الأساسي في الموسم الجديد 2019-2020.

وقالت تقارير صحافية: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم يُفكر في إعادة بند اللاعب الاستثماري، والذي يسمح للأندية بتسويق لاعبيها سواء بالبيع أو بالإعارة من أجل التعاقد مع بدلاء أجانب لهم يُفيدون الفريق في المرحلة المقبلة.

يواجه نادي الهلال موقفًا صعبًا في الفترة الحالية، حيث يتواجد في صفوفه فوق الـ8 أجانب، ويرغب الهلال في أن يسوق البعض منهم، وعلى رأسهم المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو ومواطنه المدافع ألبرتو بوتيا.

وقيل إن الهلال سيجب عليه دفع مبلغ مالي يصل إلى 15 مليون ريال لمخالصة سوريانو.

أما نادي الشباب فيفكر هو الآخر في تسويق اللاعب البرازيلي صوماليا، حيث يُسابق الشباب الزمن من أجل تسويق اللاعب والاستفادة منه ماليًّا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد أن نجح الوحدة في الاستغناء عن اللاعب التونسي عصام الجبالي، ستبذل إدارة الوحدة قصارى جهدها للتخلص من بعض الأجانب قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

ويذكر أن بند اللاعب الاستثماري يسمح لأي نادٍ بقيد خمسة لاعبين، سواء كانوا محليين أو أجانب، ولكن بغرض الاستثمار والتسويق خلال فترة الانتقالات الشتوية وفترة الانتقالات الصيفية، مع وجود 30 لاعبًا في القائمة العادية، ليُصبح العدد الإجمالي 35 لاعبًا في القائمة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

وكان الناقد الرياضي عايد الرشيدي قال: الهلال هو من لديه لاعبين استثمار.

وتحدث الناقد الرياضي تركي الغامدي قائلًا: كذلك نادي الشباب يملك بعض من لاعبيه كاستثمار.

أما الناقد الرياضي بندر الزيحان فقال: ونادي الوحدة كذلك مثله مثل الهلال والشباب.