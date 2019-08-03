3 أهداف لخدمة التعريف الإلكتروني

المواطن - الرياض

أوضحت الأحوال المدنية خدمة التعريف الإلكتروني، موضحةً أنها خدمة تم إطلاقها بهدف تعريف ولي الأمر بأفراد أسرته دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

ولفتت الأحوال إلى أن مميزات الخدمة، هي توفير الوقت على أولياء الأمور غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من أفراد الأسرة للتعريف به في مكاتب الأحوال المدنية.

كما تساعد الخدمة في القضاء على عملية التأخر بإصدار الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد أولياء الأمور في نفس المدينة أو انشغالهم في أعمال أخرى، حيث تغني الخدمة عن استخدام الورق.