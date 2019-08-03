3 مباريات غدًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُقام 3 مباريات غدًا في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

المباراة الأولى

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الشباب والفيصلي، حيث تبدأ في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي.

المباراة الثانية

أما المباراة الثانية، فستكون بين فريقي الوحدة وأبها وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

المباراة الثالثة

وتُختتم مباريات الجمعة بلقاء الفتح والنصر والذي ينطلق في تمام التاسعة إلا ثلث مساءً، حيث يُقام اللقاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

تمكن نادي العدالة من الفوز على ضمك برباعية دون رد في المباراة التي أُقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

تقدم العدالة بالهدف الأول عبر اللاعب ميدوين بيتيغي في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وأضاف العدالة الهدف الثاني عبر اللاعب أليو سيسي في الدقيقة الأربعين، وسجّل بعدها اللاعب كاروليس أندريا الهدف الثالث لنادي العدالة من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب حسين أحمد العيسى، الهدف الرابع للعدالة بطريقة جميلة في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وأُقيمت مباراة، العدالة وضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

من ناحية أخرى، تمكن نادي الفيحاء من تحويل تأخره في النتيجة أمام نادي الحزم، للفوز بثنائية مقابل هدف اليوم الخميس في الدوري.