3 مشاكل تُهدد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يُسابق الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الزمن؛ وذلك من أجل تجهيز اللاعبين سعيد المولد ومحمد آل فتيل وعبدالفتاح عسيري، وذلك من أجل المشاركة ضد نادي الهلال يوم الثلاثاء المقبل في جولة إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويُذكر أن المدرب برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي أبدى حزنه بعد إصابة ثلاثي الأهلي في لقاء الهلال قائلًا: “لم نكن محظوظين بعد إصابة الثنائي سعيد المولد ومحمد آل فتيل أثناء المواجهة، وعبدالفتاح عسيري لاعب ممتاز، وقام بصناعة الهدفين”.

وتُشير التقارير الإخبارية إلى أن جاهزية محمد آل فتيل لمباراة العودة ضد الهلال يوم 13 أغسطس الجاري، لن تكون كاملة من أجل المشاركة في المباراة.

وشارك سعيد المولد في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي، وهو متأثر بإصابته بالتمزق الذي تعرض له خلال معسكر الراقي في النمسا.

أما عبدالفتاح عسيري فشارك أساسيًا في لقاء الهلال يوم الثلاثاء الماضي ثم تم استبداله.

أصبح النادي الأهلي مُطالبًا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة بدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي الهلال يوم الثلاثاء المقبل، من أجل العبور لدور الثمانية.

وكان برانكو إيفانكوفيتش تولى تدريب الأهلي لمدة موسمين، خلفًا للأوروغوياني خورخي فوساتي.