3 مشكلات تُطارد الهلال قبل موقعة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني لنادي الهلال في حيرة شديدة، وذلك بعد إصابة ثلاثة من لاعبي أزرق العاصمة، قبل مواجهة الأهلي بعد غدٍ في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتأكّد بشكل رسمي غياب الظهير الأيمن، محمد البريك عن مباراة الهلال والأهلي، والتي تُقام يوم السادس من أغسطس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

كذلك يُعاني لوسيسكو بعد تعرض اللاعب عبدالله عطيف لالتواء في مفصل القدم بجانب عدم جاهزية سلمان الفرج لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

لا شك أنه في حال تغيّب سلمان الفرج وعبدالله عطيف عن نادي الهلال ضد الأهلي، سيكون خط الوسط لدى الفريق الهلالي في مشكلة كبيرة.

ويبحث الهلال خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية عن التعاقد مع صفقات قوية في منطقة الوسط الدفاعي؛ حتى تُعوض الإصابات المتكررة للثنائي سلمان الفرج وعبدالله عطيف.

ومن المنتظر أن يخضع محمد البريك لفحص طبي لتحديد مصيره من المشاركة في مباراة الإياب يوم 13 أغسطس الجاري.