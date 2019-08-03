3 هواتف جديدة من أيفون .. هنا موعد الطرح

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

تُراهن شركة أبل الأمريكية على ثلاث نسخ جديدة من هاتفها الذكي الشهير أيفون في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد سلسلة من التعديلات والتطويرات التي تهدف لتحسين مبيعات الهاتف الذكي خلال الفترة الحالية.

وحسب شبكة CNET المعنية بالشؤون التقنية، فإن من المتوقع كشف الشركة رسميًا عن النسخ الثلاث وهي أيفون 11 و11R و11MAX، يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار محفل دولي سنوي.

وعلى الرغم من كون هذا الموعد ليس نهائيًا، فإنه الأقرب وفقًا للمعتاد للشركة الأمريكية، والتي تحرص دومًا على أن تقيم محفلًا سنويًا لعرض أحدث ما توصّلت إليه من تقنيات وأدوات متطورة، بالإضافة إلى النسخ الأحدث من هاتف أيفون.

ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح الخاصة بهواتف الشركة الأمريكية العملاقة إلى 9.6 مليار دولار، وهو الأمر الذي يأتي في سياق انخفاض واضح في مستويات مبيعات الشركة الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية.