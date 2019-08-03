3 وظائف إدارية شاغرة لدى ملاذ للتأمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة؛ وذلك للعمل بفروع في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب (للخريجين/ الرياض).

. محاسب (عدد وظيفتين لذوي الخبرة/ جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).