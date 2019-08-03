3 وظائف شاغرة للجنسين في شركة تقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف إداري: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

– عالم رؤية الكمبيوتر: درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الهندسة، أو المجالات العلمية ذات الصلة.

– عالم روبوتات: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة الطيران، علوم الكمبيوتر، الروبوتات).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).