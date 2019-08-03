3.4 مليون رأس من الأغنام في حفر الباطن

المواطن - واس

تشهد أسواق الماشية في محافظة حفر الباطن مع اقتراب عيد الاضحى المبارك حركة بيع وشراء نشطة مع توافد المتسوقين الى السوق لاقتناء الاضحية اقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وفي جولة ميدانية لمراسل وكالة الانباء السعودية للسوق رصدت حركة البيع والشراء للأغنام من البائعين والمتسوقين إضافة الى تجار الجملة الذين يحرصون على شراء كميات كبيرة من المواشي تمهيداً لنقلها إلى بقية محافظات ومناطق المملكة كون هذا السوق يعد أكبر وأضخم سوق للماشية في المملكة على مدار العام ، حيث تبلغ عدد الماشية من الأغنام المسجلة في أخر احصائية لفرع وزارة الزراعة بالمحافظة لهذا العام أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف رأس.

وأوضح رئيس لجنة المواشي بغرفة حفر الباطن زايد قريطان العنزي أن حركة السوق هذه الأيام تشهد ارتفاعا طفيفا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك مقارنة مع أسعار العام الماضي فيما تختلف الأسعار بحسب حجم ونوع الاضحية حيث يبلغ سعر النعيمي وهو الاكثر طلبا من قبل المستهلكين في المحافظة من 1100 ريال الى 1200 ريال والحري من 900 ريال الى 1000 ريال فيما يبلغ سعر السواكني من 900 ريال الى 1000 ريال ، مشيرا الى ان حركة السوق هذا العام بدأت متأخرة مع أول ايام شهر ذو الحجة مقارنة بالعام الماضي والتي بدأت في منتصف شعبان.

ويرى صالح الشمري ان السوق يشهد ارتفاعا نسبيا هذه الايام مقارنة في موسم شهر رمضان بعد جولته في السوق لاختيار الاضحية ، مؤكدا ان الاسعار تبدأ بالانخفاض مع الايام الاولى للعيد نظرا لقلة الطلب مقارنة مع هذه الايام التي تشهد ازدياد في وتيرة البيع والشراء.

ونفذ فرع وزارة الزراعة بالمحافظة حملة توعوية استهدفت المتسوقين والبائعين في سوق الماشية من خلال عدد من الاطباء البيطريين لتوعية المشترين باختيار الأضحية اللائقة صحيا والمطابقة للمواصفات الشرعية والتي تتمثل في ان تكون سليمة ظاهريا ولا يوجد بها جروح او خراريج ، كما يجب ان يكون الشعر أو الصوف سليم وغير متساقط في بعض أجزاءه حيث يكون انتشاره بانتظام وقوي ولا يتم نزعه بسهولة حيث ان نزع الصوف والشعر يفيد بان الحيوان مصاب بالطفيليات الخارجية او الداخلية ويجب ان يتم التأكد من عدم وجود أثار اسهال وان لا يكون الحيوان هزيلا, وأن يكون الانف نظيفا ورطبا ولا يوجد به اثار افرازات ، وان لا يكون في الفم او الشفاه أي تقرحات او جروح ، وان تكون الاسنان سليمة حسب العمر حيث تكون الاسنان جميعها لبنية حتى عمر 9 شهور ثم يبدأ في استبدال او زوج من الاسنان عند عمر 9-12 شهرا ويجب ألا تكون هناك تقرحات باللثة او اللسان أو وجود تجمعات لعابية وفقاعات خارج الفم، وان تكون أرجل الحيوان سليمة وليس بها كسور او جروح او عرج واضح.

بدورها هيأت أمانة حفر الباطن المسالخ والمطابخ لاستقبال الأضاحي ، حيث تم التصريح لـ 20 مطبخا بالذبح خلال فترة العيد خاضعة لإشراف الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بها ، كما تم إلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بالالتزام بالاشتراطات الخاصة بذلك والتخلص من المخلفات بالطرق الصحيحة والآمنة.