300 ألف ريال مكافأة مالية لنجوم النصر

المواطن - محمد سمعه

قدم العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف مكافأة مالية قدرها 300 ألف ريال، وذلك بعد تأهل أصفر العاصمة إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا على حساب نادي الوحدة الإماراتي.

ومنح عبدالعزيز بن أحمد بغلف المكافأة المالية للاعبي النصر كمشاركة منه مع إدارة النادي، بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بثلاثية مقابل هدفين في إياب دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويذكر أن نادي النصر سيواجه السد القطري في مباراتي ربع نهائي البطولة الآسيوية، وذلك بعد إقصاء السد لمواطنه نادي الدحيل اليوم بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف في جولة الإياب.

وشهدت مباراة النصر والوحدة الإماراتي تألقًا كبيرًا من اللاعب جوليانو، الذي نجح في إحراز الهدف الثاني والهدف الثالث لأصفر العاصمة في المباراة.

لم يقدم الحارس الأسترالي برادلي جونز، الأداء المنتظر منه في مباراة النصر والوحدة الإماراتي بجولة الإياب، حيث أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومنذ بداية الشوط الأول من المباراة أمس، بدأت الإثارة بين الفريقين حيث نجح اللاعب محمد صالح برغش في إحراز الهدف الأول للوحدة في الدقيقة السابعة والعشرين مستغلًّا خطأ دفاعيًّا قاتلاً من لاعبي نادي النصر.

كشّر نادي النصر بعد ذلك عن أنيابه الهجومية، فتمكن النجم عبدالرزاق حمد الله من إحراز التعادل للعالمي في الدقيقة الـ40 عبر ضربة رأسية، ثم نجح اللاعب البرازيلي جوليانو في إضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ47 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمرت الإثارة من قبل الفريقين مع وجود أفضلية نصراوية، حيث سجل النصر الهدف الثالث له عبر البرازيلي جوليانو في الدقيقة الثالثة والستين.

لم يستسلم نادي الوحدة ونجح في إحراز الهدف الثاني بطريقة غريبة عبر اللاعب سيباستيان تيجالي في الدقيقة الـ80، حيث مرت الكرة بشكل بطيء إلى مرمى حارس النصر برادلي جونز والذي فشل في التعامل معها.