300 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية في تبوك عن توفر عدد (300) وظيفة صحية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. صيدلي إكلينيكي (عدد 12 وظيفة).

. رئيس وحدة تمريضية- قسم تأهيل النساء.

. رئيس وحدة تمريضية- قسم الإقامة الطويلة.

. رئيس وحدة تمريضية- قسم الأطفال.

. رئيس وحدة تمريضية- قسم وحدة الحروق.

. رئيس وحدة تمريضية- وحدة تمريض القلب.

. رئيس وحدة تمريضية- قسم وحدة العناية المركزة.

. فني تروية قلب (عدد 3 وظائف).

. فني تعقيم (عدد 8 وظائف).

. مشرف تمريض (عدد 3 وظائف).

. رئيس وحدة تمريضية- قسم خدمة الرعاية المنزلية (عدد وظيفتين).

. رئيس وحدة تمريضية- قسم العمليات.

. ممرضة قانونية ثانية- قسم تأهيل الرجال (عدد 4 وظائف).

. ممرضة قانونية ثانية- قسم جراحة الرجال (عدد 3 وظائف).

. ممرضة قانونية ثانية- قسم مستوصف القاعدة الجوية.

. ممرضة قانونية ثانية- قسم جراحة الرجال.

. ممرضة قانونية ثانية- قسم العناية المركز للأطفال (عدد 5 وظائف).

. ممرضة قانونية ثانية- قسم تأهيل النساء (عدد وظيفتين).

. ممرضة قانونية ثانية- وحدة تمريض القلب.

. ممرضة قانونية ثانية- قسم العيادات التخصصية.

. ممرضة قانونية ثانية- قسم العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد 9 وظائف).

. ممرضة قانونية ثانية- قسم الأورام (عدد 3 وظائف).

. ممرضة قانونية ثانية- قسم الأطفال (عدد 5 وظائف).

. ممرضة قانونية ثانية- قسم الطوارئ (عدد 12 وظيفة).

. ممرضة قانونية ثانية- قسم ما قبل وبعد الولادة (عدد 6 وظائف).

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم الباطنية نساء (عدد 5 وظائف).

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم جراحة الرجال (عدد 3 وظائف).

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم ما قبل وبعد الولادة (عدد 6 وظائف).

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم طب الأسرة (عدد 5 وظائف).

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم مستوصف القاعدة الجوية.

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم العناية المركز للكبار (عدد 3 وظائف).

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم تأهيل النساء.

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم الباطنية رجال.

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم جراحة النساء (عدد 5 وظائف).

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم العيادات التخصصية (عدد 13 وظيفة).

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم تأهيل الرجال (عدد وظيفتين).

. ممرضة قانونية ثالثة. قسم الطوارئ (عدد 5 وظائف).

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم العيادات التخصصية والجراحة (عدد 14 وظيفة).

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم العناية المركز لحديثي الولادة.

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم الأطفال.

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم غسيل الكلى (عدد 5 وظائف).

. ممرضة قانونية ثالثة- قسم وحدة العناية المستمرة (عدد وظيفتين).

. رئيس وحدة تمريضية- قسم طب الأسرة.

. أخصائي أشعة صوتية (عدد 4 وظائف).

. رئيس وحدة تمريضية- قسم العناية المركز لحديثي الولادة.

. رئيس وحدة تمريضية- قسم التنظير.

. أخصائي تغذية علاجية (عدد 3 وظائف).

. أخصائي أشعة مقطعية.

. أخصائي علاج وظيفي.

. أخصائي مختبر أسنان.

. مساعد جراحة أسنان (عدد وظيفتين).

. أخصائي طب طوارئ (عدد 3 وظائف).

. رئيس وحدة تمريضية- قسم ما قبل وبعد الولادة.

. فني تخطيط قلب.

. أخصائي علاج طبيعي (عدد 3 وظائف).

. أخصائي أول علاج طبيعي.

. أخصائي علاج تنفسي (عدد 18 وظيفة).

. صيدلي أول (عدد 3 وظائف).

. صيدلي (عدد 11 وظيفة).

. أخصائي تعقيم.

. أخصائي أشعة أسنان.

. فني تصوير القلب الصدى الصوتي.

. عامل نظافة (عدد 80 وظيفة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)