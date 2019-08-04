4 وظائف تعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مدارس الهيئة الملكية بنين بالجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. معلم لغة إنجليزية.

. معلم تربية بدنية.

. معلم تربية فنية.

. معلم تربية إسلامية.

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر 2019م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).