4 وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل أول المحاسبة والتقارير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية، والاقتصاد، وإدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

. مدير أول الامتثال: درجة الماجستير في تخصصات: (القانون، أو إدارة المخاطر، أو الامتثال التنظيمي)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

. أخصائي أول عمليات الخزينة: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، والمصرفية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير- التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التدقيق الداخلي، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2019م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)