4 وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تخطيط استراتيجي (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة الجودة، أو إدارة الأعمال، أو التخطيط الاستراتيجي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي جودة وتميز مؤسسي: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة الجودة، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع).

– مسؤول مشاريع وبرامج: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة أعمال، أو إدارة المشاريع، أو الإدارة).

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).