4 وظائف شاغرة للجنسين في مطاعم واجاماما

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطاعم واجاماما “wagamama”، المتخصصة في تقديم المأكولات الآسيوية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع مطاعم الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. كاشير- أمين صندوق (عدد 3 وظائف).

. مقدم/ مقدمة طعام (للجنسين).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).