4 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس- عمليات الاستدامة (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

. أخصائي أول- إدارة أنظمة البيانات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

. مهندس ثالث- عمليات البولي إثيلين (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

. مشرف- الأنابيب الصلبة والتركيبات (حائل): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).