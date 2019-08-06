6 خطباء عرفة اعتلوا منبر عرفات على مدى 40 عاماً

المواطن - المشاعر المقدسة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، إنفوجرافيك يرصد خطباء مسجد نمرة يوم عرفة منذ عام 1979م.

وقالت الدارة: كان الشيخ صالح بن محمد اللحيدان هو الخطيب عام 1399هـ الموافق 1979م، وخطبها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ في الفترة ما بين 1402 إلى 1436هـ؛ أي من 1982م وحتى 2015.

وفي عام 2016 الموافق 1437 خطب خطبة عرفة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ثم الشيخ سعد بن ناصر الشثري في 2017، والشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ في 2018.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين قد أعلنت صدور توجيه كريم بتكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف بإلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام.