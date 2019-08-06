6 نجوم من الدوري السعودي يُزينون تشكيلة الأسبوع في آسيا

المواطن - محمد سمعه

تواجد ستة نجوم من الدوري السعودي للمحترفين في تشكيلة الأسبوع المثالية عن ذهاب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وجاء في التشكيلة المثالية عن ذهاب دور الـ16 في أبطال آسيا كل من: بافتيمبي غوميز من الهلال، عبدالرزاق حمد الله من النصر، لويس خيمينيز من الاتحاد، عبدالفتاح عسيري من الأهلي، زياد الصحفي من الاتحاد، عبدالرحمن العبيد لاعب النصر.

وتواجد في التشكيلة أيضًا كل من: محمد المنهالي لاعب الوحدة الإماراتي، محمد الشامسي حارس الوحدة الإماراتي، بسام الراوي ويوسف المساكني من الدحيل القطري، جاسم حيدفار لاعب ذوب آهن أصفهان الإيراني.

ويستعد ناديا الاتحاد والنصر لمواجهة كل من ذوب آهن أصفهان والوحدة على الترتيب يوم الاثنين المقبل في إياب ثمن نهائي البطولة الآسيوية، بينما يحل الأهلي ضيفًا على الهلال يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16.