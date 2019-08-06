6 وظائف شاغرة لدى مجموعة إيلاف في مكة المكرمة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات إيلاف، المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف خدمة ضيافة (للسعوديين).

. فني كهربائي.

. مساعد طباخ (للسعوديين).

. عامل نظافة غرف.

. مشرف منظفين أوانٍ (للسعوديين).

. مدير مشتريات (للسعوديين).

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).