600 تذكرة هدية من دا كوستا لجماهير الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

قرر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي مروان دا كوستا دعم جماهير العميد بـ600 تذكرة، لحضور مباراة الرائد المقبلة من المدرجات.

وجاءت هذه الخطوة من المدافع المغربي مروان دا كوستا لتحفيز جماهير الاتحاد على حضور المباريات ودعم الفريق الأول لكرة القدم في بداية مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الاتحاد نظيره الرائد، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح مؤخرًا في الفوز على العهد اللبناني بثلاثية دون رد ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ما منحه دفعة معنوية قبل مباراة الرائد المقبلة.