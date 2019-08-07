7 وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- الاكتواري (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاكتوارية، الإحصاء، الرياضيات المالية، الرياضيات).

. مسؤول تحصيل الشركات (عدد وظيفتين/ الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة.

. مسؤول تحصيل الشركات (عدد 4 وظائف/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).