7 وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية (SIEMENS)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كلٍّ من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

. مشرف مناوب- الصيانة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

. نائب مدير الاختبارات والتكليف- مشروع المترو (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية)، أو المجالات ذات الصلة.

. مخطط أول (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. مسؤول التدريب- مشروع المترو (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير المشروع التجاري- مشاريع الخدمات (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. موظف المشروع التجاري (للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

. مدير المشروع التجاري- الغاز والطاقة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)