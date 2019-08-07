7 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد أخصائي الوقاية من العدوى (الظهران).

. أخصائي الوقاية من العدوى (الظهران).

. مدير تمريض (الظهران).

. أخصائي الأمراض العصبية (الأحساء).

. مدقق حسابات أول (الظهران).

. فني تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية (الأحساء).

. منسق بيئي (الظهران).

وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)