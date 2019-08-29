75 وظيفة شاغرة للجنسين في مديرية السجون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن توفر 42 وظيفة شاغرة للرجال وعدد 33 وظيفة شاغرة للنساء، على المرتبة السادسة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

وبينت المديرية أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

. يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة.

. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم/ـة) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت المديرية أن التقديم متاح من خلال منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية:

وأوضحت المديرية أن التقديم متاح من خلال منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)، وذلك اعتباراً من تاريخ 1441/1/9هـ وحتى تاريخ 1441/1/13هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)