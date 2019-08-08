8 ثمانية أندية تتنافس الأحد القادم في كأس محمد السادس

المواطن - واس

تستضيف مدن الدار البيضاء وبرشيد والجديدة في المملكة المغربية، منافسات تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وستنطلق هذه التصفيات يوم الأحد القادم وتختتم في الـ 25 من شهر أغسطس الجاري، بمشاركة أندية اتحاد طنجة المغربي والزوراء العراقي والرفاع البحريني وهورسيد الصومالي والبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري وفومبوني القمري وتيليكوم الجيبوتي.

وجرى تقسيم الأندية الثمانية على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية “اتحاد طنجة – الرفاع – الزوراء – هورسيد”، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية “البنزرتي – شبيبة الساورة – فومبوني – تيليكوم”.

ويتأهل متصدرا المجموعتين إلى الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

كشفت قرعة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في السابع والعشرين من يوليو الماضي، عن منافس نادي الاتحاد في دور الـ32 في البطولة العربية.

وسيواجه نادي الاتحاد، فريق العهد اللبناني في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

أما نادي الشباب فسيواجه المتأهل من المجموعة B في دور الـ32، أي أن الشباب من الممكن أن يواجه البنزرتي التونسي أو بطل جيبوتي أو بطل جزر القمر أو نادي شبيبة الساورة الجزائري.

جدير بالذكر أن نادي النجم الساحلي التونسي، كان تُوج بالبطولة العربية في الموسم الماضي على حساب نادي الهلال بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية في الإمارات.