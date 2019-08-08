8 معلومات عن الراحلة أمينة رشيد أبرزها اسمها الحقيقي

المواطن - الرياض

شيعت مدينة الدار البيضاء في المغرب، أمس الثلاثاء، الممثلة أمينة رشيد التي توفيت بالمستشفى عن عمر 83 عامًا، وفيما يلي تقدم “المواطن” أبرز 8 معلومات عن الفنانة الراحلة.

1- قدمت أمينة رشيد خلال مسارها الفني ما يزيد على 60 عملًا مسرحيًا وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ 1962.

2- مارست أمينة رشيد العمل في الإذاعة المغربية لسنوات طويلة.

3 – شاركت أمينة رشيد في قرابة 3500 تمثيلية وسهرة ومسلسل إذاعي كما شاركت في عدة أفلام.

4 – أمينة رشيد متزوجة من الكاتب والإعلامي عبد الله شقرون الذي توفي عام 2017 عن 91 عامًا.

5 – من أشهر أفلام الفنانة أمينة رشيد “للا حبي” للمخرج محمد عبد الرحمن التازي عام 1996 و”فيها الملح والسكر” للمخرج حكيم نوري عام 1999 و”القلوب المحترقة” للمخرج أحمد المعنوني عام 2007.

6 – من أبرز مسلسلات أمينة رشيد “هنية مبارك ومسعود”، و”العوني ” عام 2006، و”العوني” (الجزء الأول) عام 2005، وأيضًا “فاتي”، ومسلسل “الوصية” في 1999م.

7 – ولدت أمينة رشيد في 11 أبريل 1936 م واسمها الحقيقي جميلة بن عمر.

8- دخلت أمينة رشيد الساحة الفنية في المغرب منذ بدايات الخمسينيات من القرن الماضي، وعرف عنها ولعها بالمسرح، حيث قدمت قرابة 60 مسرحية.