8 معلومات عن الراحلة أمينة رشيد أبرزها اسمها الحقيقي

8 معلومات عن الراحلة أمينة رشيد أبرزها اسمها الحقيقي

2019/08/28
الساعة 8:46 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
طباعة
المواطن - الرياض

شيعت مدينة الدار البيضاء في المغرب، أمس الثلاثاء، الممثلة أمينة رشيد التي توفيت بالمستشفى عن عمر 83 عامًا، وفيما يلي تقدم “المواطن” أبرز 8 معلومات عن الفنانة الراحلة.

1- قدمت أمينة رشيد خلال مسارها الفني ما يزيد على 60 عملًا مسرحيًا وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ 1962.

2- مارست أمينة رشيد العمل في الإذاعة المغربية لسنوات طويلة.

3 – شاركت أمينة رشيد في قرابة 3500 تمثيلية وسهرة ومسلسل إذاعي كما شاركت في عدة أفلام.

4 – أمينة رشيد متزوجة من الكاتب والإعلامي عبد الله شقرون الذي توفي عام 2017 عن 91 عامًا.

5 – من أشهر أفلام الفنانة أمينة رشيد “للا حبي” للمخرج محمد عبد الرحمن التازي عام 1996 و”فيها الملح والسكر” للمخرج حكيم نوري عام 1999 و”القلوب المحترقة” للمخرج أحمد المعنوني عام 2007.

6 – من أبرز مسلسلات أمينة رشيد “هنية مبارك ومسعود”، و”العوني ” عام 2006، و”العوني” (الجزء الأول) عام 2005، وأيضًا “فاتي”، ومسلسل “الوصية” في 1999م.

7 – ولدت أمينة رشيد في 11 أبريل 1936 م واسمها الحقيقي جميلة بن عمر.

8- دخلت أمينة رشيد الساحة الفنية في المغرب منذ بدايات الخمسينيات من القرن الماضي، وعرف عنها ولعها بالمسرح، حيث قدمت قرابة 60 مسرحية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :