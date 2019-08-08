8 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- تطوير الحلول (الرياض).

. مشرف- الجودة (حائل).

. منسق ثاني- المستودع (حائل).

. مستشار أول- المكافآت والسياسات (الرياض).

. مستشار أول- إدارة الأداء والتحسين (الرياض).

. مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل).

. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

. مسؤول السلامة من الحرائق (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).