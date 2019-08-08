8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد هندسي أول.

. مهندس ميكانيكي أول.

. مهندس كهربائي أول.

. منسق أول صيانة مرافق.

. أخصائي هندسة المشاريع- السلامة.

. مهندس مشروع أول.

. مساعد مهندس معماري.

. محلل أول وظيفي- تقنية المعلومات.

وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).