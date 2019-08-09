9 من أعضاء المجلس السيادي السوداني يؤدون القسم

المواطن - متابعة

أدّى 9 من أعضاء المجلس السيادي السوداني القسم أمام رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء في السودان.

وكان البرهان أصدر أمس مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة.

وقال الفريق شمس الدين الكباشى رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح له، إن الفريق أول البرهان سيرأس مجلس السيادة، وسيضم في عضويته، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتى، والفريق الركن ياسر عطا، والفريق الركن شمس الدين الكباشى، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر.

وأوضح أن مجلس السيادة ضم من المدنيين حسن محمد إدريس، والصديق تاور، ومحمد الفكى سليمان، محمد حسن عثمان التعايشى، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عبدالمسيح.

وتشكل مجلس السيادة، حسب الإعلان الدستوري، من 5 عسكريين اختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين اختارتهم قوى الحرية والتغيير، وعضو أخير مدني اختير بالتوافق، علما بأن للمجلس سلطات سيادية، أكثر منها تنفيذية.