9 وظائف هندسية شاغرة لدى سبكيم للبتروكيماويات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس إنتاج- (عدد 5 وظائف/ للخريجين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة البيئة)، أو ما يعادلها.

. مهندس ميكانيكي (لذوي الخبرة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مهندس كهرباء (عدد 3 وظائف/ لذوي الخبرة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).