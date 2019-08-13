913 ألف أضحية بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي

المواطن - واس

أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عن إجمالي عدد الأضاحي التي تم تنفيذها خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث بلغت أكثر من 913 ألف أضحية.

وكشف المشرف العام على المشروع رحيمي أحمد رحيمي بأنه نفذ خلال اليومين الماضيين 913444 أضحية منذ بدء الوقت الشرعي للنحر صباح يوم عيد الأضحى المبارك الساعة الثامنة صباحاً، ويتم النحر على مدار 24 ساعة متواصلة.

وأشار رحيمي إلى أن متوسط إنتاجية تنفيذ الأضاحي للأغنام في الساعة الواحدة15224 رأساً من الأغنام ،وتصدرت مجزرة المعيصم النموذجية رقم (1)، قائمة المجازر الأكثر إنتاجية بتنفيذ 272953 رأساً من الأغنام، تلتها مجزرة المعيصم الثانية 105585 رأساً من الأغنام .

وأفاد المشرف العام إلى أن تنفيذ الأضاحي مستمر حتى نهاية الوقت الشرعي.