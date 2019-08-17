Al Ahly vs Pyramids .. الأهلي المصري يُودع كأس مصر

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة Al Ahly vs Pyramids في ثمن نهائي كأس مصر، اليوم السبت، بتوديع النادي الأهلي للبطولة بعد الخسارة بهدف دون رد.

بدأ الشوط الأول من مباراة Al Ahly vs Pyramids، بضغط هجومي قوي من قبل النادي الأهلي والذي قاتل بقوة من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وأهدر اللاعب المغربي وليد أزارو كالمعتاد فرصة هدف محقق للأهلي في الشوط الأول من مباراة Al Ahly vs Pyramids ليؤزم ذلك من موقف المارد الأحمر في المباراة.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من مباراة Al Ahly vs Pyramids، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وصحح المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر، مدرب نادي بيراميدز، الأخطاء التي ارتكبها فريقه خلال الشوط الأول من مباراة Al Ahly vs Pyramids، ليظهر بيراميدز بشكل مختلف وقوي في الشوط الثاني.

وتمكن اللاعب إيريك تراوري من إحراز الهدف الوحيد في مباراة Al Ahly vs Pyramids بالدقيقة الخامسة والخمسين من عمر المباراة مستغلًّا خطأ دفاعيًّا قاتلًا من لاعبي النادي الأهلي.

وتوترت أعصاب لاعبي النادي الأهلي خلال مباراة Al Ahly vs Pyramids؛ مما أدى ذلك لطرد المدافع أيمن أشرف من صفوف النادي الأهلي في الدقيقة الحادية والسبعين بعد حصوله على إنذارين.

وشهدت مباراة Al Ahly vs Pyramids إعطاء البطاقة الصفراء لخمسة من لاعبي الأهلي بجانب طرد أيمن أشرف.

ولم يحدث أي جديد في مباراة Al Ahly vs Pyramids، لينتهي اللقاء بتوديع الأهلي لبطولة كأس مصر.

وقبل إقامة مباراة Al Ahly vs Pyramids، كان بيراميدز تفوق على الأهلي في لقائي الدوري المصري في موسم 2018-2019، حيث فاز بيراميدز في الدور الأول بهدفين لهدف، وفاز في لقاء الدور الثاني بهدف دون رد.

وكانت مباراة Al Ahly vs Pyramids، أُقيمت على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.