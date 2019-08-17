Southampton vs liverpool .. ليفربول ينجو ويفوز بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي ليفربول من الفوز، اليوم، في مباراة Southampton vs liverpool بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الشوط الأول من مباراة Southampton vs liverpool بضغط هجومي كبير، من قبل فريق ليفربول، والذي قاتل بكل قوة، من أجل إحراز الهدف الأول له في المباراة.

وحاول فريق ليفربول، التألق وإحراز الهدف الأول له في اللقاء، فكان له ما أراد عبر اللاعب السنغالي ساديو ماني والذي تمكن من إحراز الهدف الأول في مباراة Southampton vs liverpool بالدقيقة السادسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة Southampton vs liverpool بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة Southampton vs liverpool، لم يقدم الريدز الأداء الفني المنتظر منه، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة الحادية والسبعين بطريقة جميلة.

ارتكب الحارس الإسباني أدريان حارس مرمى ليفربول خطأ قاتلًا في الدقيقة الـ82 من عمر مباراة Southampton vs liverpool، حيث قدم الكرة هدية للمهاجم داني إنجز لاعب ساوثهامبتون فقبل الأخير، الهدية ونجح في إحراز الهدف الوحيد لفريق القديسين.

انتهت مباراة Southampton vs liverpool بفوز ليفربول بثنائية مقابل هدف، ليحصد الريدز ثلاث نقاط ثانية بعد فوزه في الجولة الأولى على نوريتش سيتي يوم 9 أغسطس الجاري برباعية مقابل هدف.

وقبل مباراة Southampton vs liverpool، كان نادي أرسنال تمكن من الفوز على نادي بيرنلي بثنائية مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب الإمارات في لندن.

وبعد نهاية مباراة Southampton vs liverpool، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام في قمة الجولة الثانية حيث تنطلق المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.