The Irishman يجمع دي نيرو وآل باتشينو للمرة الرابعة

المواطن - متابعة

للمرة الرابعة يلتقي النجمان دي نيرو وآل باتشينو في فيلم The Irishman وذلك بعد ثلاثة لقاءات ناجحة.

فقد سبق والتقى النجمان في ثلاثة أفلام هي، العراب الجزء الثاني، الحرارة، والقتل المبرّر.

والمعروف أن The Irishman أو الأيرلندي هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي من إخراج مارتن سكورسيزي وكتبه ستيفن زايليان، استناداً إلى كتاب “أنت تطلي المنازل” من قبل تشارلز براندت.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو في دور شخصية فرانك شيران، زعيم النقابات العمالية وهو قاتل مأجور من قبل عائلة بفلينو، و آل باتشينو في دور جيمي هوفا و جو بيسكي، آنا باكين، هارفي كيتل، وراي رومانو أيضا.

الفيلم الذي يعد ملحمة غنية بالجريمة الأمريكية وقصة كثيفة ومعقدة تُروى بسلاسة مدهشة هو أول فيلم لـ آل باتشينو من إخراج سكورسيزي، كما أنه أول لقاء بين سكورسيزي ودي نيرو بعد توقف 20 عاماً.

ومن المتوقع أن يفتتح مهرجان نيويورك السينمائي في 27 سبتمبر المقبل بفيلم The Irishman وهو الفيلم الذي طال انتظاره وكان يفترض أن يعرض بمهرجان فينيسيا الذي يفتتح في الـ 28 من أغسطس كما أنه من المتوقع أن يعرض الفيلم عبر شبكة نيتفليكس خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الفيلم الذي يميل إلى التوثيق تم إنتاجه بميزانية ضخمة تجاوزت الـ175 مليون دولار.